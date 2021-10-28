ВОЗ заявила о новой вспышке заболеваемости коронавирусом в мире

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве в четверг заявил, что число случаев заболевания коронавирусом и смертность от него в мире увеличиваются впервые за два месяца, передает РИА «Новости».