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Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 16 сентября

Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 16 сентября

В среду, 16 сентября, специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья проведут серию бесплатных вебинаров о государственных услугах ведомства на региональном портале.

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