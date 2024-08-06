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Уровень тревожности россиян оценили

Уровень тревожности россиян оценили

За последнее время число россиян с тревожностью на приемах у врачей значительно выросло. О неспокойном состоянии жителей страны рассказал терапевт Медцентра доктора Александровского Арутюн Варданян, передает «Газета.

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