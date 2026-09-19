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Скальпель, спирт и огурец: хирургический юмор в мемах

Скальпель, спирт и огурец: хирургический юмор в мемах

Смешно — хоть режьте!Сестра, спирт! Огурец! А, и скальпель! Чуть не забыли, по какому случаю все мы здесь сегодня собрались: Международный день хирурга (International Surgeon's Day)!Отмечают его в третью субботу первого месяца осени, в 2026 году — 19 сентября.

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