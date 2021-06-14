Русская веснаПолитикаГлава «Нафтогаза» рассказал, как можно остановить строительство «Северного потока — 2» (ВИДЕО) Есть несколько способов остановить запуск газопровода «Северный поток — 2» с привлечением Конгресса и Администрации США.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьlev BrohinЕще один украинский шахерезад Ветренко! Дурень думкою богатие.WWaleryЕсть только один способ остановить СП-2! А именно - выкупить всю трубу с издержками, плюс сумма прибыли за 50 или даже 100 лет! Но украина и даже США это не потянут. Следовательно, тема противодействия СП-2 сама себя исчерпала..Комментировать
Свежие комментарии