Geely Atlas — самая популярная бензиновая машина в Китае в 2026 году, Geely Monjaro и Toyota Camry — в топ-10

Интересно, что пять из десяти машин в бензиновом топ-10 — у Volkswagen Несмотря на стремительный рост продаж электромобилей, автомобили с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему пользуются высоким спросом в Китае.
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