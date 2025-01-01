В Раде призвали наказать Зеленского за вредительство из-за отказа от газа России

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный на Украине по делу о госизмене, призвал наказать Владимира Зеленского за вредительство после решения прекратить транзит российского газа через украинскую территорию.
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