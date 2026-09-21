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Путин посмертно наградил орденом Мужества помощника машиниста Шведова

Путин посмертно наградил орденом Мужества помощника машиниста Шведова

Помощника машиниста тепловоза Ивана Шведова посмертно наградили орденом Мужества. Указ президента России Владимира Путина появился на официальном портале опубликования правовых актов.

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