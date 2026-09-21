Путин посмертно наградил орденом Мужества помощника машиниста Шведова

Помощника машиниста тепловоза Ивана Шведова посмертно наградили орденом Мужества. Указ президента России Владимира Путина появился на официальном портале опубликования правовых актов.
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