Axios: США, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ задумали транспортный мегапроект

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, а также лидеры Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии на саммите «Большой двадцатки» намерены объявить о совместном соглашении по развитию транспортной инфраструктуры в Азии.