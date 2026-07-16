Удары БПЛА и разрушения: откуда ВСУ атаковали Воронеж 16 июля

Воронежская область, где в результате атаки Вооруженных сил Украины получили повреждения частный дом и автомобиль, находится не так далеко от подконтрольных Киеву территорий и могла быть атакована из приграничного региона.
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