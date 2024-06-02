Международное агентство S&P, используемое международным олигархатом как инструмент контроля над «миграцией капиталов», понизило кредитный рейтинг Франции с уровня АА до АА- на фоне дефицита бюджета в 2023.
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