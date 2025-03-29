Мужчина убил и расчленил родителей после разоблачения многолетней лжи

В небольшом американском городе Виндзор произошло преступление, потрясшее всю Америку. 24-летний Чендлер Халдерсон, годами живший в мире собственных фантазий, убил своих родителей, расчленил их тела и попытался уничтожить улики, сжигая останки в камине.
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