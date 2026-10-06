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Почему французы постоянно бунтуют, но это ничего не меняет?

Почему французы постоянно бунтуют, но это ничего не меняет?

Бессмысленный и беспощадный — так называли классики русский бунт, но они бы поменяли свое мнение, увидев французские выступления Фото: © AP Photo / Jean-Francois Badias Со стороны французская политика выглядит парадоксально.

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