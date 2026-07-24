Анатолий Белоглазов возглавил женскую сборную России по борьбе

Анатолий Белоглазов назначен старшим тренером женской сборной России по борьбе. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
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