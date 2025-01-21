В Вельском районе пожарные спасли дом от огня

21 января в 5:24 по номеру «112» поступило сообщение о горении гаража в деревне ЕжевскойНа место прибыли два отделения пожарной части № 26 Агентства ГПС и ГЗ из Вельска в составе шести сотрудников и двух пожарных автомобилей.