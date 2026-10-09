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МО: ефрейтор Флейшауер обезвредил 8 мин, сбил два FPV-дрона ВСУ и спас раненого

МО: ефрейтор Флейшауер обезвредил 8 мин, сбил два FPV-дрона ВСУ и спас раненого

В зоне спецоперации сапер, ефрейтор Валерий Флейшауер выполнил боевую задачу, в одиночку обезвредив восемь взрывных устройств, чтобы расчистить путь для группы штурмовиков.

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