Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в Вашингтоне

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в ходе визита в Вашингтон. Стороны обменялись приветствиями на ходу, но до переговоров дело не дошло по причине нежелания главы еврейского государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии