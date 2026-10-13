Новосибирский бизнесмен получил 5,5 года за взятки в Барнауле

Барнаульский суд приговорил к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу 74,7 млн руб. соучредителя ГК «Тайгер-Сибирь» Кирилла Ритермана, задержанного осенью прошлого года в ОАЭ по запросу Интерпола.
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