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Царьград

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Новосибирский бизнесмен получил 5,5 года за взятки в Барнауле

Новосибирский бизнесмен получил 5,5 года за взятки в Барнауле

Барнаульский суд приговорил к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу 74,7 млн руб. соучредителя ГК «Тайгер-Сибирь» Кирилла Ритермана, задержанного осенью прошлого года в ОАЭ по запросу Интерпола.

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