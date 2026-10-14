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Спорт Уик-Энд

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Мусаев - о глобальной проблеме внутри «Краснодара» и долгом разговоре в раздевалке с командой после поражения от аутсайдера РПЛ

Мусаев - о глобальной проблеме внутри «Краснодара» и долгом разговоре в раздевалке с командой после поражения от аутсайдера РПЛ

Вчера в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» уступил «Факелу» - 0:2. «Быки» потерпели второе домашнее поражение подряд.

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