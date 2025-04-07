Русская тема покоряет США: как Овечкина поздравляли с историческим рекордом НХЛ

Reuters/Geoff Burke-Imagn Images Александр Овечкин, ставший настоящим героем и для россиян, и для американцев, максимально контрастирует с теми образами, которые на Западе возведены в канон, и, вероятно, этим тоже завоевывает сердца.
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