Более 1,1 тыс. дворов благоустроили на деньги от платных парковок в 2023 году

Более 1,1 тысячи дворов благоустроили на деньги от платных парковок в 2023 году. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы в Правительстве города, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.