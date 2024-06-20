"Красная линия". Лидер партии Ле Пен высказался об отправке войск на Украин

Вильпент, Франция — Лидер крайне правого “Национального объединения” Жордан Барделла заявил, что продолжит поставлять Украине боеприпасы, но не намерен отправлять в истерзанную страну ни французских войск, ни ракет большой дальности, если станет премьер-министром.