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"Красная линия". Лидер партии Ле Пен высказался об отправке войск на Украин

"Красная линия". Лидер партии Ле Пен высказался об отправке войск на Украин

Вильпент, Франция — Лидер крайне правого “Национального объединения” Жордан Барделла заявил, что продолжит поставлять Украине боеприпасы, но не намерен отправлять в истерзанную страну ни французских войск, ни ракет большой дальности, если станет премьер-министром.

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