Истребительная авиация Польши

В настоящее время военно-воздушные силы Польши находятся в стадии реорганизации и модернизации. В ближайшее время боевые самолёты советского производства будут выведены из эксплуатации и заменены модернизированными истребителями F-16C/D Jastrząb, лёгкими сверхзвуковыми самолётами южнокорейского производства FA-50 Golden Eagle и истребителями 5-го поколения F-35A Lightning II.
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