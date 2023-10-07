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Объяснено, когда досрочное погашение ипотеки может быть невыгодным

Одним из наиболее эффективных способов оптимизировать платежи по ипотеке является досрочное погашение, однако оно не всегда выгодно, рассказал  эксперт по финансам и инвестициям Эван Голованов в беседе с Lenta.

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