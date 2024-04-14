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Волк о 7-й игре с «Металлургом»: «Автомобилист» хочет взять реванш за поражение год назад. Цель – выйти в финал и побороться за Кубок Гагарина

Вчера «Автомобилист» одержал победу над «Металлургом» со счетом 5:3 и сравнял счет в серии – 3-3. Седьмая игра состоится 15 апреля в Магнитогорске.

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