Поворачивая холодный кран на кухне, муж научился корректировать тональность поющей в душе жены

А. Меркель:Мы очень недовольны проведением парада в Крыму.В. Путин:А что, снова в Берлине хочется? Дорогие женщины, если мужчина вам не дарит подарков и цветов, разбрасывает везде носки, сидит перед телевизором с бутылкой пива.