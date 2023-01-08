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Поворачивая холодный кран на кухне, муж научился корректировать тональность поющей в душе жены

Поворачивая холодный кран на кухне, муж научился корректировать тональность поющей в душе жены

А. Меркель:Мы очень недовольны проведением парада в Крыму.В. Путин:А что, снова в Берлине хочется? Дорогие женщины, если мужчина вам не дарит подарков и цветов, разбрасывает везде носки, сидит перед телевизором с бутылкой пива.

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