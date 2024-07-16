В ЕС захотели лишить Венгрию права голоса за визит Орбана в Россию

Депутаты Европейского парламента (ЕП) захотели лишить Венгрию права голоса в Европейском союзе (ЕС) за визит премьера страны Виктора Орбана в Россию и Китай, так как он якобы воспользовался фактом председательства страны в сообществе.
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