Собянин: Несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Выходя на новые рынки сбыта, московские промышленники увеличивают свою прибыль Сегодня глава Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о росте объема несырьевого неэнергетического экспорта столицы в дружественные страны за прошлый год.