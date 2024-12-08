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FinFax - Новости банков и вкладов

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Ставки по вкладам вырастут из-за повышения ключевой ставки Центробанка

Ставки по вкладам вырастут из-за повышения ключевой ставки Центробанка

Пик процентных ставок по депозитам ожидается в конце декабря 2024 года и начале января 2025 года. Такой прогноз озвучил агентству «Прайм» доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.

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