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Лидер ОПГ Емеля скрывается на Украине? Организатор 60 убийств сбежал из России, чтобы избежать суда

Лидер ОПГ Емеля скрывается на Украине? Организатор 60 убийств сбежал из России, чтобы избежать суда

Николай Емельянов с погонялом Емеля – один из самых разыскиваемых преступников русского государства.Правоохранительные органы России продолжают разыскивать лидера Брянской ОПГ Николая Емельянова (Емеля) за организацию более 60-ти заказных убийств в нашей стране.

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