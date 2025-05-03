Лидер ОПГ Емеля скрывается на Украине? Организатор 60 убийств сбежал из России, чтобы избежать суда

Николай Емельянов с погонялом Емеля – один из самых разыскиваемых преступников русского государства.Правоохранительные органы России продолжают разыскивать лидера Брянской ОПГ Николая Емельянова (Емеля) за организацию более 60-ти заказных убийств в нашей стране.
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