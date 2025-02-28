Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации с 22 по 28 февраля

За минувшую неделю Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены девять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и военные склады горючего.
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