В Вооруженных силах Украины (ВСУ) числятся тысячи мертвых душ, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).