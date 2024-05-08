Памятную медаль «Всемирный фестиваль молодежи 2024 года» учредили в России

Владимир Путин поручил учредить памятную медаль «Всемирный фестиваль молодежи 2024 года». Награда учреждается в связи с успешным проведением Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус» в этом году.
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