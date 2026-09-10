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Крупнейший за последнее время пожар уничтожил 4500 га в заповеднике «Оренбургский»

Крупнейший за последнее время пожар уничтожил 4500 га в заповеднике «Оренбургский»

ОРЕНБУРГ, 10 сентября, ФедералПресс. Крупный ландшафтный пожар на территории заповедника «Оренбургский» локализован.

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