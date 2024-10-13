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Царьград

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Трамп дал миру три-четыре месяца: "Мы окажемся в состоянии мировой войны"

Трамп дал миру три-четыре месяца: "Мы окажемся в состоянии мировой войны"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил опасения в том, что спустя три-четыре месяца мир может погрузиться в состояние войны.

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