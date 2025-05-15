Тарасова шокирована решением ISU запретить россиянам общаться с прессой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) запретить российским спортсменам давать интервью СМИ во время отбора на Олимпийские игры 2026 года.
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