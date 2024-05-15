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Токкет о Петтерссоне: «Ему нужно прибавить. В «Ванкувере» не все осознали, что идет плей-офф. Никак не выиграть, если в составе 5-7 пассажиров»

«Кэнакс» уступили «Эдмонтону» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:3, 2-2).  25-летний швед остался без очков в трех играх серии из четырех.

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