Путин: наёмники ВСУ не подпадают под действие Женевской конвенции

Российским военным следует гуманно относиться ко всем пленным, однако иностранные граждане, вступившие в ряды Вооружённых сил Украины, не подпадают под действие Женевской конвенции, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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