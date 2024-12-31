В Южной Корее скрестили солнечные панели и суперконденсаторы — они подходят для мощных потребителейУчёные из Института науки и технологий Тэгу Кёнбук (DGIST) в Южной Корее представили гибрид солнечной панели и суперконденсатора, что даёт ряд преимуществ по сравнению с традиционными солнечными панелями.