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В Южной Корее скрестили солнечные панели и суперконденсаторы — они подходят...

В Южной Корее скрестили солнечные панели и суперконденсаторы — они подходят...

В Южной Корее скрестили солнечные панели и суперконденсаторы — они подходят для мощных потребителейУчёные из Института науки и технологий Тэгу Кёнбук (DGIST) в Южной Корее представили гибрид солнечной панели и суперконденсатора, что даёт ряд преимуществ по сравнению с традиционными солнечными панелями.

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