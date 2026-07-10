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"Сколько можно возвращаться". Данила Козловский высказался о возвращении в профессию и принятии возраста

"Сколько можно возвращаться". Данила Козловский высказался о возвращении в профессию и принятии возраста

Данила Козловский дал интервью изданию The Blueprint. В нём 41-летний актёр рассказал о своём "возвращении" в профессию после "отмены" в России из-за высказываний против СВО, а также поделился размышлениями о том, как изменился после 40 лет.

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