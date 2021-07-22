Рояль в кустах от Путина или неожиданное качество ФСО

День, 19-е июля 2021 года, принёс нам удивительное известие. На фоне пространного сообщения народу, что вице-премьеры будут курировать федеральные округа и, очень надеюсь, лично отвечать за решение их проблем в федеральном правительстве, на фоне очередных увещеваний Путина, направленных к финансово-экономическому блоку, о необходимости выполнять задуманное и идти к намеченным целям, как гром среди ясного неба прозвучал приговор этому самому финансово-экономическому блоку, который в России сплошь либеральный.