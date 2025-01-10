Профессор из Ростокина получил награду от Российской академии образования

За научные достижения в области подготовки кадров высшей категории, теории профессионального и общего образования и большой вклад в практику наставнической деятельности нагрудный знак «Наставник в науке» присвоен доктору педагогических наук, профессору департамента педагогики института педагогики и психологии образования МГПУ Вячеславу Ситарову.