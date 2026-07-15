Судьба МКС решена, но Роскосмос и NASA уже договорились работать вместе над будущими орбитальными станциями

Россия и США продолжат обмениваться техническими решениями и разрабатывать общие стандарты даже после завершения эксплуатации Международной космической станцииРоскосмос и NASA намерены сохранить сотрудничество после завершения эксплуатации Международной космической станции.
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