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Судьба МКС решена, но Роскосмос и NASA уже договорились работать вместе над будущими орбитальными станциями

Судьба МКС решена, но Роскосмос и NASA уже договорились работать вместе над будущими орбитальными станциями

Россия и США продолжат обмениваться техническими решениями и разрабатывать общие стандарты даже после завершения эксплуатации Международной космической станцииРоскосмос и NASA намерены сохранить сотрудничество после завершения эксплуатации Международной космической станции.

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