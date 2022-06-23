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В США заподозрили Индию и Китай в тайных покупках российской нефти

В США заподозрили Индию и Китай в тайных покупках российской нефти

Китай и Индия могут покупать у России значительно большее количество нефти, чем известно США. Такое мнение в четверг, 23 июня, выразила представитель экономического совета американской администрации Сесилия Роуз в интервью агентству Bloomberg.

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