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Милан Каракаш о разгроме «Зенита»: «Только при +40 я выдохнул и подумал: «Ладно, вероятно мы не проиграем»

УНИКС уверенно обыграл « Зенит » в Казани со счетом 95:60 в первом очном матче команд в нынешнем сезоне.

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