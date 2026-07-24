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Царьград

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Госдума одобрила правила установки шлагбаумов во дворах

Госдума одобрила правила установки шлагбаумов во дворах

Депутат Госдумы Сергей Колунов объяснил, как законно установить шлагбаум во дворе. Для этого нужно согласие жителей, затем требуется согласование с местной администрацией, ГИБДД, МЧС и пожарными.

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