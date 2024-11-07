Учащихся петрозаводского лицея отправили на дистант

С 5 по 9 ноября учащиеся 1-11 классов лицея № 40 остаются дома, сообщили в паблике школы в ВК. На основании постановления главного санитарного врача Карелии очный образовательный процесс в нашем лицее приостановлен до 9 ноября в связи с повышенным уровнем заболеваемости среди учащихся.