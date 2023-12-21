ВСУ обстреляли в Донецке больницу и жилые кварталы. Есть раненые

Вчера около десяти вечера украинские вооружённые формирования нанесли удар по Донецку. В частности, под удар попали Республиканская травматологическая больница, троллейбусное депо и микрорайон Гладковка в Киевском районе Донецка.
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