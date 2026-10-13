МВФ предупреждает о риске нового скачка цен на энергоносители из‑за ситуации на Ближнем Востоке

Продолжительные сбои в добыче и перевозке топлива в регионе могут разогнать цены на энергоносители и сырьевые товары еще выше, предупредила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Сильвана Тенрейро на проходящей в Бангкоке осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.