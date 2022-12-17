«Девочки, простите. Мы вас любим». Коростелев показал лыжную трассу на Российско-китайских играх

Лыжник Савелий Коростелев показал лыжную трассу на Российско-китайских играх в Чанчуне. Сегодня спортсмен выиграл классическую «разделку» на 15 км.

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